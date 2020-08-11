Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Противник Ефремова решил оставить его без огромных денег

Противник Ефремова решил оставить его без огромных денег

Михаил Ефремов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Адвокат сына Сергея Захарова подаст иск к Михаилу Ефремову на 6,5 миллиона рублей. В такую сумму Сергей Аверцев оценил моральный вред.

Продолжение: Михаила Ефремова экстренно госпитализировали из зала суда (видео)
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Юрист рассказал, что подаст заявление 11 августа. Он подчеркнул, что сторона Сергея Захарова оставляет за собой право увеличить эту сумму. Они предполагают, что после этого иска могут последовать очередные оскорбления и унижения со стороны подсудимого.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Сергей Аверцев обратил внимание, что сторона Михаила Ефремова ничего не предлагала Виталию Захарову. Адвокат отметил, что в прессе слишком много лживой и некорректной информации, и его подзащитные хотят донести до людей правду – чего на самом деле хочет Виталий Захаров.

Адвокат добавил, что ситуация очень сложна из-за вынесения на всеобщее обозрение, передает сайт "Москва 24". По его мнению, отношение к громкому судебному процессу потеряло связь с самим процессом. Он отметил, что все это больше походит на реалити-шоу.

Напомним, что 11 августа проходит очередное слушание по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Знаменитости может грозить до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января следующего года.

Автор: 11 августа 2020, 14:03 Источник: Сайт "Москва 24" ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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