Противник Ефремова решил оставить его без огромных денег

Адвокат сына Сергея Захарова подаст иск к Михаилу Ефремову на 6,5 миллиона рублей. В такую сумму Сергей Аверцев оценил моральный вред.

Юрист рассказал, что подаст заявление 11 августа. Он подчеркнул, что сторона Сергея Захарова оставляет за собой право увеличить эту сумму. Они предполагают, что после этого иска могут последовать очередные оскорбления и унижения со стороны подсудимого.



Сергей Аверцев обратил внимание, что сторона Михаила Ефремова ничего не предлагала Виталию Захарову. Адвокат отметил, что в прессе слишком много лживой и некорректной информации, и его подзащитные хотят донести до людей правду – чего на самом деле хочет Виталий Захаров.

Адвокат добавил, что ситуация очень сложна из-за вынесения на всеобщее обозрение, передает сайт "Москва 24". По его мнению, отношение к громкому судебному процессу потеряло связь с самим процессом. Он отметил, что все это больше походит на реалити-шоу.

Напомним, что 11 августа проходит очередное слушание по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Знаменитости может грозить до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января следующего года.