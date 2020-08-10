"Останься с нами!": дочь Ефремова напугала россиян странным заявлением

Судя по одной из недавних записей, у девушки из-за скандальной истории случился срыв. В своем микроблоге в Сети она откровенно поделилась душевной болью.
Пугающее заявление дочь актера написала в середине июля. Она опубликовала грустный видеоролик со словами "I finished my favourite show" ("Я заканчиваю свое лучшее шоу" – прим. ред.). Подписчики не на шутку встревожились, недвусмысленно расшифровав жуткий намек.
Фолловеры принялись наперебой засыпать дочь Михаила Ефремова комментариями со словами поддержки. "Останься с нами!", "Пожалуйста, не делай этого, все плохое в жизни когда-нибудь закончится, и ты станешь счастливой!" – высказались россияне. Вскоре девушка призналась, что пользователи Сети буквально спасли ей жизнь.
Напомним, ранее адвокат Михаила Ефремова заявил в суде, что детей артиста дразнят из-за едких замечаний со стороны оппонентов. Сам актер тоже просил защитить его наследников от травли. Он отмечал, что детям обидно слышать о своем отце ужасные вещи.
Отметим, Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП, устроенное 8 июня в центре Москвы. Медэкспертиза показала, что актер в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови звезды театра и кино нашли следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом.
Как писали "Дни.ру", иномарка Михаила Ефремова в роковой вечер вылетела на встречную полосу, врезавшись в отечественный автомобиль. Его водитель, курьер службы доставки Серей Захаров которого умер в больнице от полученных травм.
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