Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Был приступ эпилепсии, и руль заклинило": оглашены основания для оправдания алкаша Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Кинодраматург, режиссер, художник и актер Александр Адабашьян знаком с Михаилом Ефремовым много лет. И внимательно следит за судебным процессом над ним. Два месяца назад актер угодил в пьяную автоаварию в центре Москвы, в которой погиб человек. Но сына Олега Ефремова и Аллы Покровской, скорее всего, оправдают.
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В случившемся Адабашьян не видит ничего странного. Напротив, это вполне логичный исход многолетнего пьянства и употребления наркотиков Михаилом Олеговичем. "Ощущение себя особенным может не только сыграть плохую службу, но и обернуться трагедией, – считает он. – Сколько раз Ефремову (пьянство – прим. ред.) сходило с рук, потому что узнавали. Поэтому и на этот раз он спокойно сел за руль".

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Известный человек, подвыпив, может спокойно водить машину – уверяет Адабашьян. – И наверняка Михаил неоднократно это практиковал. Возможно, его даже останавливали и говорили: ой, а что-то от вас пахнет. А потом делали селфи со знаменитым актером. Интересовались: больше не будете? И отпускали, взяв слово, что это в последний раз. Это ощущение, что мне разрешено больше, чем остальным, и рождает некую уверенность в своей особости".

Адвокат Ефремова обещает вскоре какой-то сюрприз. Мол, есть такие факты, которые позволят обелить артиста. А может, и пристыдить родственников погибшего. Вдруг окажется, что это Захаров оказался на пути у Ефремова и разбил на своем грузовике дорогую машину актера.

"Видимо, ему придумают новую историю, – полагает Адабашьян. – Скажут, что в тот момент у него был приступ эпилепсии, что машина неисправна, руль вдруг заклинило, под педаль тормоза что-то попало, когда пытался затормозить". Хотя экспертиза уже доказала техническую исправность автомобиля артиста.

Не исключает он и дискредитации стороны ответчика. "Тем более, что стало увеличиваться количество желающих стать потерпевшей стороной в процессе. И уже говорят: мол, родные погибшего просят бешеные деньги", – заключил Адабашьян.

Напомним, что Михаил Ефремов своей вины в смерти Сергея Захарова не признает, потому что ничего не помнит. И видеозаписи, на которых он запечатлен сразу после аварии не вяжущим лыка, для него роли не играют. Мол, у него раздвоение личности, и похожего на него человека на экране он не узнает.

Автор: 10 августа 2020, 13:19 Источник: iz.ru ✓ Надежный источник
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