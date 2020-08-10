"Был приступ эпилепсии, и руль заклинило": оглашены основания для оправдания алкаша Ефремова

Кинодраматург, режиссер, художник и актер Александр Адабашьян знаком с Михаилом Ефремовым много лет. И внимательно следит за судебным процессом над ним. Два месяца назад актер угодил в пьяную автоаварию в центре Москвы, в которой погиб человек. Но сына Олега Ефремова и Аллы Покровской, скорее всего, оправдают.



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