Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Дважды вызывали скорую: стало известно об ухудшении состояния Ефремова

Дважды вызывали скорую: стало известно об ухудшении состояния Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Стало известно об ухудшении самочувствия Михаила Ефремова. Актеру понадобилась помощь врачей.
прочитано 951 раз

10 августа родственники дважды вызывали скорую Михаилу Ефремову. Сын рассказал медикам, что у актера внезапно начались проблемы с речью. Молодой человек предположил, что звезду сразил инсульт.

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Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Прибывшие врачи опровергли этот диагноз. Они обратили внимание, что у Ефремова не было симптомов нарушения кровоснабжения мозга. Актеру отказали в госпитализации.

По данным телеграм-канала Life Shot, у Ефремова случилась транзиторная ишемическая атака – похожий на инсульт приступ, который длится несколько минут и не несет серьезной угрозы для здоровья.

Напомним, во вторник 11 августа состоится очередное заседание по делу артиста. Защитник потерпевших Александр Добровинский пообещал, что на слушании произойдет "значимое событие".

Адвокат рассказал, что новый факт "расставит все по своим местам". При этом Добровинский признался, что не знает, какой приговор вынесут Михаилу Ефремову, сообщает "Газета.ру".

ДТП с участием актера случилось 8 июня в центре Москвы. Машина, в которой находился Михаил Ефремов, столкнулась лоб в лоб с фургоном. Водитель второго авто скончался от многочисленных травм.

В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Актеру грозит до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Автор: 10 августа 2020, 15:10 Источник: Telegram LIFE SHOT • Требует проверки
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