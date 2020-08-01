Куценко оценил роскошные формы раздетой Толкалиной

Актриса Любовь Толкалина проводит беззаботные летние дни в Крыму. Артиста решила порадовать поклонников весьма откровенным фото.

Актриса Любовь Толкалина, которой 42 года, умудряется выглядеть свежо без вмешательств пластической хирургии. Из-за этого артистка может позволить себе красоваться перед поклонниками без прикрас.

На данный момент Толкалина греется под солнцем на курортах Крыма. Компанию звезде фильма "Антикиллер" составили подруги.

Недавно артистка разместила в своем "Инстаграме" снимок весьма откровенного характера. Толкалина полностью обнажилась, прикрыв грудь небольшими ракушками.

Звезда сообщила поклонникам, что Русалочка – ее любимый сказочный персонаж. По этой причине артистка выбрала именно такой "купальник".

Поклонники Толкалиной остались в восторге от увиденного. "Храбрая ты, Любаша", "Вот умеете развеселить и подбодрить", "Очень оригинальный купальник!", "Как все гармонично выглядит! Супер!", "Прекрасная! Дай Бог счастья и здоровья!", – написали пользователи Сети. Роскошные формы актрисы оценил и ее коллега по цеху Гоша Куценко. "Любань!", – прокомментировал он публикацию.

Стоит отметить, что Куценко и Толкалину связывает сотрудничество в нескольких картинах. Так, к примеру, они вместе снимались в фильме "Антикиллер" и сериале "Последний мент".