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Куценко оценил роскошные формы раздетой Толкалиной

Куценко оценил роскошные формы раздетой Толкалиной

Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginov/www.globallookpress.com
Актриса Любовь Толкалина проводит беззаботные летние дни в Крыму. Артиста решила порадовать поклонников весьма откровенным фото.
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Актриса Любовь Толкалина, которой 42 года, умудряется выглядеть свежо без вмешательств пластической хирургии. Из-за этого артистка может позволить себе красоваться перед поклонниками без прикрас.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

 Гоша Куценко

Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

На данный момент Толкалина греется под солнцем на курортах Крыма. Компанию звезде фильма "Антикиллер" составили подруги.

Недавно артистка разместила в своем "Инстаграме" снимок весьма откровенного характера. Толкалина полностью обнажилась, прикрыв грудь небольшими ракушками.

Звезда сообщила поклонникам, что Русалочка – ее любимый сказочный персонаж. По этой причине артистка выбрала именно такой "купальник".

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Поклонники Толкалиной остались в восторге от увиденного. "Храбрая ты, Любаша", "Вот умеете развеселить и подбодрить", "Очень оригинальный купальник!", "Как все гармонично выглядит! Супер!", "Прекрасная! Дай Бог счастья и здоровья!", – написали пользователи Сети. Роскошные формы актрисы оценил и ее коллега по цеху Гоша Куценко. "Любань!", – прокомментировал он публикацию.

Стоит отметить, что Куценко и Толкалину связывает сотрудничество в нескольких картинах. Так, к примеру, они вместе снимались в фильме "Антикиллер" и сериале "Последний мент".

Автор: 1 августа 2020, 13:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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