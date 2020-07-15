"Все пошло не так": Любовь Толкалина рассталась с любовником-иностранцем

Отношения Любови Толкалиной и британского композитора Саймона Басса не выдержали проверку коронавирусом. Одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа объявила о расставании с возлюбленным.

Карантин, который ввели в связи с пандемией коронавируса, Любовь Толкалина провела вовсе не с любимым мужчиной, а в Рязанской области. Она жила у родителей, однако с Саймоном связи не теряла – разговаривала с ним по телефону. Собственно, благодаря этим беседам оба поняли, что не могут быть вместе, живя в разных странах.

"Это точно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что самоизоляция и вирус всех поместили в то место, где они и должны быть. Кто-то остался за границей, кто-то – на­едине с любимым, с мужем, с детьми, кто-то в невыносимой атмосфере, в замкнутом пространстве", – философски заключила Любовь Толкалина.

Актриса призналась, что не жалеет о произошедшем. "Пришло действительно время проверки, время объединения семей или трагических разрывов отношений. И те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались со своими иллюзиями. И я не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно "за", но слишком много "против", – резюмировала артистка.

Пандемия коронавируса негативно сказалась не только на личной жизни Любови Толкалиной, но и на работе. Запланированные гастроли по Италии, Швейцарии и Германии отменили. Не работает и ее театр. Хотя актриса верила до последнего, что все премьеры выйдут в свет вовремя.

"Я рассуждала так: у нас маленький театр, всего сорок мест – не закроют. Когда вышел указ, что все большие залы закрываются, я подумала: "Отлично! А мы все-таки 24 апреля сыграем премьеру Ивана Гроз­ного и Елизавету Тюдор". А потом, в мае, должно было состояться множество мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы… Но все пошло не так", – с горечью отметила Любовь Толкалина.