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Гоша Куценко

актер, продюсер, кинорежиссер
Гоша Куценко
  • Дата рождения: 20 мая 1967
  • Место рождения: Запорожье, Украинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 185
  • Вес: 83
  • Жена/Муж: Ирина Скриниченко
  • Дети: дочери Полина, Евгения, Светлана

Юрий Куценко родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье. После рождения сына родители решили переехать во Львов. Бабушка Куценко была оперной певицей, а отец, Георгий Павлович, трудился в министерстве радиопромышленности. Мама была врачом-рентгенологом.

По словам артиста, родители уделяли ему очень мало времени, поэтому многие принципы и жизненные уроки он смог извлечь сам. Учеба давалась ему легко, кроме химии у Куценко-младшего были отличные оценки. Также он увлекался борьбой. После школы Юрий поступил в Львовский политехнический институт, но не доучился и пошел в армию.

В 1988 году семья Куценко переехала в Москву. Отец настоял на поступлении сына в МИРЭА. После двух лет обучения Куценко-младший определился со своими жизненными целями и захотел поступить в Школу студию МХАТ. Георгий Павлович был настоятельно против решения сына. Он даже звонил в деканат и требовал, чтобы они не смели принимать Юрия Куценко. Но Олег Табаков увидел в абитуриенте потенциал и в итоге молодой артист был принят. Во время обучения актер получил псевдоним Гоша. Так называла его мама в детстве.

Свою первую эпизодическую роль Гоша сыграл в фильме "Человек из команды "Альфа" в 1991 году. После окончания обучения театры не хотели брать выпускников, ссылаясь на сложное время, но Куценко не отчаивался и снялся во множестве картин в 90-е годы. В 1995 году начал работать телеведущим на МУЗ-ТВ и на ТВ-6.

Известность к артисту пришла внезапно после боевика "Антикиллер". Картина наделала много шума, а в главной роли бывшего оперуполномоченного уголовного розыска был Куценко.

В 2004 году Гоша начал пробовать себя в музыке. Вместе с Anatomy of sous он гастролировали по стране и принимал участие во многих фестивалях, в том числе в "Нашествии", "Старый Новый рок". Сотрудничество продлилось четыре года. После этого Куценко собрал новую команду, с которой выпустил альбом "Май Ворлд" в 2010.

Личная жизнь

В 1992 году артист женился на Марии Михайловне Порошиной, с которой прожил пять лет. В браке родилась первая дочь Полина, которая впоследствии решила связать свою жизнь с кино.

В 2012 году стало известно о новой супруге Куценко Ирине Скриниченко. В браке в 2014 году родилась вторая дочь артиста Евгения, а тремя годами позже на свет появилась еще одна девочка – Ирина.

По словам Куценко, он слишком мало времени уделяет жене и детям из-за постоянных гастролей и съемок, но старается "сдружиться" со своими дочерями и проводить с ними как можно больше времени, в том числе и с Полиной.

Фильмография артиста:

2020: "Сирийская соната"
2019: "Скажи правду", "Последний бросок", "Балканский рубеж"
2018: "Заповедник", "Каникулы президента"
2017: "Про любовь. Только для взрослых", "Графомафия"
2016: "Врач", "Елки 5"
2015: "Последний мент", "Лондонград. Знай наших", "Страна ОЗ", "Гороскоп на удачу"
2014: "Гена-Бетон", "Звезда", "Невидимки", "Залетчики", "Нереальная любовь", "Неформат"
2013: "Возвращение Буратино", "Сокровища О.К.", "Игра в правду", "Курьер из рая", "Елки 3"
2012: "Со мною вот, что происходит", "Мамы", "Тот еще...!", "Похождения бравого солдата Швейка", "Август. Восьмого", "Джентльмены, удачи!"
2011: "Упражнения в прекрасном", "Разговор", "Самоубийцы", "Сказка. Есть", "Фантом", "Елки 2", "Мой парень – ангел"
2010: "Ирония любви", "Любовь-морковь 3", "Компенсация"
2009: "Антикиллер Д.К: Любовь без памяти", "Подарок", "Книга мастеров", "Обитаемый остров: Схватка"
2008: "Все могут короли", "Индиго", "Обитаемый остров", "Обитаемый остров. Планета Саракш", "Любовь-морковь 2"
2007: "Любовь-морковь", "Дерзкие дни", "Параграф 78: Фильм первый"
2006: "Турецкий гамбит", "Жесть"
2005: "Гибель Империи", "Охота на изюбря", "Последний уик-энд", "Гарпастум", "От 180 и выше", "Турецкий гамбит", "Мама не горюй 2", Дневной дозор
2004: "Ночной дозор", "Марс", "Узкий мост"
2003: "Антикиллер 2: Антитеррор", "Смеситель"
2002: "Антикиллер", "Одиночество крови", "В движении"
1999: "Восемь с половиной долларов"
1997: "Мама, не горюй"
1991: "Человек из команды "Альфа"

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