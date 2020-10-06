Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Гоша Куценко

Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

  • Дата рождения: 20 мая 1967
  • Место рождения: Запорожье, Украинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 185
  • Вес: 83
  • Жена/Муж: Ирина Скриниченко
  • Дети: дочери Полина, Евгения, Светлана

Юрий Куценко родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье. После рождения сына родители решили переехать во Львов. Бабушка Куценко была оперной певицей, а отец, Георгий Павлович, трудился в министерстве радиопромышленности. Мама была врачом-рентгенологом.

По словам артиста, родители уделяли ему очень мало времени, поэтому многие принципы и жизненные уроки он смог извлечь сам. Учеба давалась ему легко, кроме химии у Куценко-младшего были отличные оценки. Также он увлекался борьбой. После школы Юрий поступил в Львовский политехнический институт, но не доучился и пошел в армию.

В 1988 году семья Куценко переехала в Москву. Отец настоял на поступлении сына в МИРЭА. После двух лет обучения Куценко-младший определился со своими жизненными целями и захотел поступить в Школу студию МХАТ. Георгий Павлович был настоятельно против решения сына. Он даже звонил в деканат и требовал, чтобы они не смели принимать Юрия Куценко. Но Олег Табаков увидел в абитуриенте потенциал и в итоге молодой артист был принят. Во время обучения актер получил псевдоним Гоша. Так называла его мама в детстве.

Свою первую эпизодическую роль Гоша сыграл в фильме "Человек из команды "Альфа" в 1991 году. После окончания обучения театры не хотели брать выпускников, ссылаясь на сложное время, но Куценко не отчаивался и снялся во множестве картин в 90-е годы. В 1995 году начал работать телеведущим на МУЗ-ТВ и на ТВ-6.

Известность к артисту пришла внезапно после боевика "Антикиллер". Картина наделала много шума, а в главной роли бывшего оперуполномоченного уголовного розыска был Куценко.

В 2004 году Гоша начал пробовать себя в музыке. Вместе с Anatomy of sous он гастролировали по стране и принимал участие во многих фестивалях, в том числе в "Нашествии", "Старый Новый рок". Сотрудничество продлилось четыре года. После этого Куценко собрал новую команду, с которой выпустил альбом "Май Ворлд" в 2010.

Личная жизнь

В 1992 году артист женился на Марии Михайловне Порошиной, с которой прожил пять лет. В браке родилась первая дочь Полина, которая впоследствии решила связать свою жизнь с кино.

В 2012 году стало известно о новой супруге Куценко Ирине Скриниченко. В браке в 2014 году родилась вторая дочь артиста Евгения, а тремя годами позже на свет появилась еще одна девочка – Ирина.

По словам Куценко, он слишком мало времени уделяет жене и детям из-за постоянных гастролей и съемок, но старается "сдружиться" со своими дочерями и проводить с ними как можно больше времени, в том числе и с Полиной.

Фильмография артиста:

2020: "Сирийская соната"
2019: "Скажи правду", "Последний бросок", "Балканский рубеж"
2018: "Заповедник", "Каникулы президента"
2017: "Про любовь. Только для взрослых", "Графомафия"
2016: "Врач", "Елки 5"
2015: "Последний мент", "Лондонград. Знай наших", "Страна ОЗ", "Гороскоп на удачу"
2014: "Гена-Бетон", "Звезда", "Невидимки", "Залетчики", "Нереальная любовь", "Неформат"
2013: "Возвращение Буратино", "Сокровища О.К.", "Игра в правду", "Курьер из рая", "Елки 3"
2012: "Со мною вот, что происходит", "Мамы", "Тот еще...!", "Похождения бравого солдата Швейка", "Август. Восьмого", "Джентльмены, удачи!"
2011: "Упражнения в прекрасном", "Разговор", "Самоубийцы", "Сказка. Есть", "Фантом", "Елки 2", "Мой парень – ангел"
2010: "Ирония любви", "Любовь-морковь 3", "Компенсация"
2009: "Антикиллер Д.К: Любовь без памяти", "Подарок", "Книга мастеров", "Обитаемый остров: Схватка"
2008: "Все могут короли", "Индиго", "Обитаемый остров", "Обитаемый остров. Планета Саракш", "Любовь-морковь 2"
2007: "Любовь-морковь", "Дерзкие дни", "Параграф 78: Фильм первый"
2006: "Турецкий гамбит", "Жесть"
2005: "Гибель Империи", "Охота на изюбря", "Последний уик-энд", "Гарпастум", "От 180 и выше", "Турецкий гамбит", "Мама не горюй 2", Дневной дозор
2004: "Ночной дозор", "Марс", "Узкий мост"
2003: "Антикиллер 2: Антитеррор", "Смеситель"
2002: "Антикиллер", "Одиночество крови", "В движении"
1999: "Восемь с половиной долларов"
1997: "Мама, не горюй"
1991: "Человек из команды "Альфа"

поделиться

Дочь звезды сериала "Всегда говори всегда" отметила круглую дату

Наследнице исполнилось 25 лет

Куценко сняли во время страстного поцелуя с известной певицей: Вошел в кураж

Звезда осталась довольна

"До сих верит, что он актер": Куценко прилюдно унизили

Поклонники узнали постыдные истории

"Две недели борьбы": Куценко обратился к поклонникам в связи с тяжелой болезнью

Артисту пришлось пережить ад

Дочь Куценко осрамилась в метро и была наказана

Девушка нарвалась на штраф

Повзрослевшая дочь Порошиной и Куценко поразила народ своей красотой: похожа на папу

Девушка пошла по стопам родителей

"Наша история любви должна быть красивой": женатого Куценко сняли за поцелуями с солисткой "Фабрики"

Актер и певица показали страсть

Планы разрушены: Куценко срочно госпитализировали с коронавирусом

Актер обратисля к поклонникам

"Погряз в соблазнах": Куценко назвал причину разрыва с Порошиной

Артисты не смогли сохранить семью

Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу

Артист перенес опасный недуг

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+