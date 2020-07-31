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Шоу-бизнес
Получившая странное письмо дочь Толкалиной боится за свою жизнь

Получившая странное письмо дочь Толкалиной боится за свою жизнь

Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского получила странное письмо от поклонника. Мария не на шутку испугалась за свою жизнь.
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Несколько дней назад наследнице актрисы написал незнакомец. Мужчина рассказал, что за последние два месяца несколько раз видел Марию на Чистых прудах в Москве, но не решался подойти. "В следующий раз, как увижу, обязательно познакомимся", – заявил он.

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Дочь Любови Толкалиной призналась, что у нее остался неприятный осадок после прочтения этого сообщения. Мария заблокировала пользователя. Девушке даже пришлось изменить свои привычки: она решила больше не обедать в любимом кафе на Чистых прудах.

Некоторые пользователи посчитали ее страхи оправданными. Поклонники порекомендовали Марии быть аккуратной и не гулять на улице по ночам. "Терпеть не могу, когда вторгаются в личное пространство. Берегите себя", "Скажите об этом маме. У нее опыта побольше", – поделились мыслями комментаторы.

Другие подписчики успокоили дочь Любови Толкалиной. "Он ничего неприятного не написал. Может, это Ваша судьба?", "Были бы плохие намерения, то не предупреждал бы. Может, это молодой человек, тайно и нежно влюбленный в Вас?", "Я думаю, что он ничего плохого не имел в виду", – заявили пользователи.

Автор: 31 июля 2020, 14:41 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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