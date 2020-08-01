Алибасов-младший заподозрил Федосееву-Шукшину в колдовстве

Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова допустил мысль, что Лидия Федосеева-Шукшина пожелала смерти своему супругу. В квартире отца он нашел любопытную вещь.

Бари Алибасов до сих пор находится в психиатрической клинике. Музыканта навещает только сын. Бари-младший не подпускает к отцу даже его жену Лидию Федосееву-Шукшину, потому что уверен – она задумала недоброе.

На днях в квартире родителя Алибасов-младший нашел куклу вуду. Мужчина уже пообщался с врачом-биофизиком, который сказал, что эта вещь "заряжена на смерть". Сын продюсера предположил, что кукла появилась в доме два-три года назад, когда Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной. Теперь Бари-младшего не покидает мысль, что мужья Лидии Николаевны ушли из жизни "не просто так".

Он также отметил, что его отцу стала безразлична семья Федосеевой-Шукшиной. Многие уверены – сын специально настроил Алибасова против супруги, чтобы устроить скандал и хорошо заработать.

Недавно опасениями насчет состояния Бари Алибасова поделилась певица Наталья Штурм. Она не доверяет сыну музыканта. Певица боится, что Бари-младший пойдет на многое, даже на убийство отца. "Он заигрался!", – считает она. Подробнее об этом ранее рассказывали "Дни.ру".