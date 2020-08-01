Алибасов-младший заподозрил Федосееву-Шукшину в колдовстве

Бари Алибасов до сих пор находится в психиатрической клинике. Музыканта навещает только сын. Бари-младший не подпускает к отцу даже его жену Лидию Федосееву-Шукшину, потому что уверен – она задумала недоброе.
На днях в квартире родителя Алибасов-младший нашел куклу вуду. Мужчина уже пообщался с врачом-биофизиком, который сказал, что эта вещь "заряжена на смерть". Сын продюсера предположил, что кукла появилась в доме два-три года назад, когда Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной. Теперь Бари-младшего не покидает мысль, что мужья Лидии Николаевны ушли из жизни "не просто так".
Он также отметил, что его отцу стала безразлична семья Федосеевой-Шукшиной. Многие уверены – сын специально настроил Алибасова против супруги, чтобы устроить скандал и хорошо заработать.
Недавно опасениями насчет состояния Бари Алибасова поделилась певица Наталья Штурм. Она не доверяет сыну музыканта. Певица боится, что Бари-младший пойдет на многое, даже на убийство отца. "Он заигрался!", – считает она. Подробнее об этом ранее рассказывали "Дни.ру".
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