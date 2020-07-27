Наталья Штурм: Сын Алибасова заигрался и готов похоронить отца!

Наталья Штурм не сомневается, что Бари Алибасов-младший делает все ради пиара. Сын лишь наживается на продюсере. Как отметила певица, 35-летний Алибасов почувствовал себя знаменитостью, ему нравится происходящее.
Все изменилось, когда в жизнь Бари Каримовича начал вмешиваться наследник, считает певица. Алибасов-младший, по ее мнению, раскрутил тему с отравлением средством для очистки труб и продолжает выжимать соки из отца. "Заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу", – отметила Штурм.
По словам Натальи, Бари-младшему не хватило воспитания в детстве. Это единственная вещь, в которой певица винит продюсера. Наследник перенял только хитрость отца.
Штурм считает необходимым оградить шоумена от сына, пока не стало хуже. Наталья призналась, что продюсер – ее друг, обаятельный и добрый человек. А вот его сыну она нисколько не симпатизирует. "Ему нужно лишь скандалить!" – подчеркнула артистка.
Напомним, что недавно Бари Алибасов-младший пришел на шоу Первого канала и устроил потасовку. Наследник продюсера сцепился с экспертом передачи "На самом деле".
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