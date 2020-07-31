Подруга бьет тревогу из-за тяжелобольного Алибасова

Говорят, Бари Алибасов находится в больнице, у него якобы проблемы с памятью. Однако его подруга, светская львица Лена Ленина считает, что продюсера насильно удерживают в клинике, а его имуществом хочет завладеть единственный сын.

"Продюсер Бари Алибасов остался без связи с внешним миром, потому что, по скудным сведениям окружения, его закрыл в психушке собственный сын", – объявила Лена Ленина. Женщина отметила, что телефон продюсера у его помощника, но тот не может попасть к шефу, потому что "не родственник". Друзьям туда и вовсе путь заказан.

Видеться с Бари Алибасовым якобы может только его сын Бари. Лена Ленина уверена, что "юридически и финансово" наследнику "выгодна недееспособность отца". "Сегодня сын имеет полную власть над всем информационным потоком об отце, за что, по утверждению моих знакомых редакторов с телевидения, получает большие гонорары от СМИ", – сообщила подруга продюсера.

По данным Лениной, сын теперь желает признать Алибасова недееспособным и оформить опекунство. Хотя, как уверяет Лена, это у самого наследника есть психические проблемы. "Окружение продюсера утверждает, что сын находится на учете у психиатра и ежедневно принимает успокаивающие препараты. Все знают также, что его мать лежит в Кащенко. Туда же, неясно из каких корыстных соображений, сын перевел и отца", – сообщила Ленина.

Светская львица считает, что у продюсера как раз с головой все в порядке. Просто у него "возрастные провалы в памяти", а также проблемы с приемом пищи из-за выпитого "Крота". Также Ленина утверждает, что у отца с сыном давно натянутые отношения. "Бари Каримович разочаровался в своем отпрыске и часто за глаза говорил друзьям, что тот тунеядец и горлопан... Друзья все знают, что Бари Алибасов недолюбливает сына. Он, по его словам, никчемный лентяй, но сын так и вовсе не любит отца", – сообщила Лена.

Женщина всерьез боится за Бари Алибасова. "Если, не дай бог, что-то случится с Алибасовым, то я себе этого не прощу, поэтому и стучу в набат, и призываю всех неравнодушных обратить внимание на эту трагедию беспомощности отца, теряющего контроль над своей жизнью и имуществом, и оставшимся без связи с миром, кроме как через корыстного отпрыска", – призвала подруга продюсера.