Сын намерен сдать квартиру Алибасова: Золотой писсуар и красные стены

Около месяца назад стало известно, что Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. По словам сын артиста, отца отравили, и теперь ему нужно долго восстанавливаться после лечения в клинике.

Чтобы покрыть расходы, молодой человек решил сдать жилье музыканта в центре Москвы. Продюсер владеет 220-метровыми апартаментами в Мерзляковском переулке. Здесь разместились две спальни, личная студия и сауна.

Судя по фотографиям, которые появились в Сети, стиль у квартиры довольно необычный. Стены выкрашены в яркий красный цвет, а также украшены странными декоративными элементами. Кухня в квартире Бари Алибасова и вовсе напоминает космический корабль: много черного глянца, оранжевых вставок и необычных шкафов.

Также внимание привлекает убранство санузла. Будущие жильцы смогут справлять нужду в золотой писсуар, а затем мыть руки в такой же позолоченной раковине. Удовольствие пожить в апартаментах, принадлежащих Бари Алибасову, обойдется в 500 тысяч рублей в месяц. Заезжать можно с сентября.

Пока не ясно, надолго ли сдаются хоромы, однако сын артиста заявил, что деньги от аренды помогут отцу восстановиться после тяжелого отравления. Чтобы подлечиться и прийти в себя, продюсер группы "На-На" отправится в Калининград. Также Пятый канал сообщает, что Бари-младший ради помощи родителю сдаст и свою квартиру в центре столицы .