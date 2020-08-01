Исаева: Началова знала дату своей смерти

Смерть Юлии Началовой стала шоком для всей страны. Певица долго страдала сразу от нескольких недугов. Близкие артистки не сомневаются, что ее сглазили.

Юлия Началова доверяла экстрасенсам, верила в их способности. Но однажды она не придала значения важной информации. Бывшая помощница певицы Анна Исаева вспомнила, как много лет назад артистка общалась с экстрасенсом, который сказал: "16 марта 2019 года – страшное, фатальное число для вас! Нельзя этого допустить!".

Исаева отметила, что на даты у нее хорошая память. Но о предостережении она вспомнила лишь на похоронах Юлии.

За год до своей кончины Началова обратилась к гадалке, потому что очень переживала из-за работы, здоровья и личной жизни. Ясновидящая поняла, что на певицу навели порчу, и описала злоумышленницу. Поэтому Юлия предположила – ей желала смерти лучшая подруга.

Александр Панайотов называет историю, которая приключилась с Началовой, нечистой, ведь у певицы было множество болезней в 38 лет. "Мне кажется – это неспроста. Был сглаз", – сказал артист.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Она похоронена на Троекуровском кладбище. На могиле певицы часто собирается народ.