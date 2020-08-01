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Исаева: Началова знала дату своей смерти

Исаева: Началова знала дату своей смерти

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть Юлии Началовой стала шоком для всей страны. Певица долго страдала сразу от нескольких недугов. Близкие артистки не сомневаются, что ее сглазили.
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Юлия Началова доверяла экстрасенсам, верила в их способности. Но однажды она не придала значения важной информации. Бывшая помощница певицы Анна Исаева вспомнила, как много лет назад артистка общалась с экстрасенсом, который сказал: "16 марта 2019 года – страшное, фатальное число для вас! Нельзя этого допустить!".

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 Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

Исаева отметила, что на даты у нее хорошая память. Но о предостережении она вспомнила лишь на похоронах Юлии.

За год до своей кончины Началова обратилась к гадалке, потому что очень переживала из-за работы, здоровья и личной жизни. Ясновидящая поняла, что на певицу навели порчу, и описала злоумышленницу. Поэтому Юлия предположила – ей желала смерти лучшая подруга.

Александр Панайотов называет историю, которая приключилась с Началовой, нечистой, ведь у певицы было множество болезней в 38 лет. "Мне кажется – это неспроста. Был сглаз", – сказал артист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Она похоронена на Троекуровском кладбище. На могиле певицы часто собирается народ.

Автор: 1 августа 2020, 11:40 Источник: Собеседник
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

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