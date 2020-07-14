Бесстыдство: могила Началовой превратилась в любимое место для фотосессий звезд

Вот я в шикарной машине, вот я завтракаю, вот позирую в лифте, вот я на фитнесе, а вот на могиле. Именно так можно описать посты в "Инстаграм", которые делает Метлюк.
Публикация о посещении захоронения Юлии Началовой собрала больше всего лайков и комментариев. Конечно, ради этого стоило потратиться на дорогой букет, снять его отдельно на фоне памятника, чтобы подчеркнуть свою большую любовь, потом припасть на колено, повернуть эффектно голову... Хочется сказать: "Чтоб на твоей могиле так позировали!"
Лицемерие зашкаливает. Сегодня "подруга" рассказывает в ток-шоу Андрея Малахова: "Юля как ребеночек такой была. Ее папа всегда защищал. Началова всегда вела себя как маленькая девочка. Она как цветочек, она не может ничего решить". А завтра приходит пиариться на могилу Началовой, чтобы все видели глубину ее горя.
Когда человек скорбит искренне, он делает это не на камеру и без показухи. Не привлекая к себе внимание ярким макияжем, нарядом, букетом, не хвастаясь этим в интернете. Метлюк же, однажды побывав на могиле Началовой, поняла, что на этом можно "хайпануть". И влечет ее туда снова и снова: снимки с Троекуровского кладбища появляются в ленте регулярно.
Примечательно, что на страницу Метлюк подписаны мать и директор Началовой. Интересно, как они реагируют на подобную саморекламу "подруги" Юлии...
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