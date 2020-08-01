Помощник отреагировал на слухи о разводе Пугачевой

Концертный директор Аллы Пугачевой рассказал, почему общественность так резко стала говорить о разводе исполнительницы. Елена Чупракова постаралась опровергнуть слухи о разрыве телеведущего Максима Галкина с примадонной.

Накануне в прессе стали всплывать громкие заголовки, рассказывающие о сложных отношениях Аллы Пугачевой с ее нынешним мужем. Прозвучали фразы о том, что певица якобы ушла от Галкина, в то время, как телеведущий, в гордом одиночестве стал посещать светские мероприятия.

Концертный директор примадонны полностью опровергла слухи о внезапном разводе звездной пары.

"Ничего такого не было и нет", – публично заявила Елена Чупракова.

Напомним, многие медиумы и экстрасенсы пророчили Максиму и Алле долгую и счастливую совместную жизнь. Провидец Виктор Богданов уверен, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. Несмотря на все предсказания, экстрасенс добавил, что пару ждет вынужденное расставание, но на небольшой срок.

По словам Богданова, звездной паре понадобится время для того, чтобы все обдумать. Медиум заверил, Максим Галкин найдет способ, чтобы выйти из этого конфликта и снова сойтись с примадонной.

Более того, экстрасенс не раз заявлял, что брак Аллы Пугачевой и юмориста является "договорным". Виктор Богданов добавил, что подобные отношения полностью устраивают обе стороны, связав их с большими деньгами и всемирной популярностью.