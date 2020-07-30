Известный певец не сдержал эмоций в беседе о разводе Пугачевой и Галкина

В Сети ходят слухи, будто брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина висит на волоске, развод не за горами. Прокомментировал эти данные известный певец Евгений Кемеровский.

В интернете судачат о том, окажется ли Максим Галкин последним мужем Аллы Пугачевой. Примадонна состояла замужем пять раз, а уж любовников у нее было множество, в том числе и довольно известные. Все знают о ее отношениях с музыкантом Владимиром Кузьминым и певцом Сергеем Челобановым. На фоне таких темпераментных артистов жизнь с Максимом Галкиным, по мнению фанатов, стала тихой гаванью для увлекающейся Примадонны. Поэтому, вероятно, поклонники и предполагают, что Алла может заскучать и пуститься в новые путешествия.

Репортеры поинтересовались у известного артиста, шансонье Евгения Кемеровского, что он думает насчет перспективы развода Пугачевой. Тот отреагировал эмоционально. "Зачем вы мне такие вопросы задаете? Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!" – посоветовал артист.

Евгений Кемеровский знаком с Аллой Пугачевой. Они встретились, когда та пригласила его принять участие в ее "Рождественских встречах". Шансонье исполнял песню Примадонны "Уж сколько их упало в эту бездну". Однако артисты не подружились.

"С кем-то складывается, с кем-то – нет. Я все эти годы работал и вообще никуда не ходил. Алла – великая певица и женщина. Думаю, что она вправе выбирать сама, с кем дружить, а с кем нет", – рассудил Евгений Кемеровский.

Отметим, что артист продолжает выступать, пишет песни, а недавно закончил собственную книгу. "Когда начался всеобщий карантин, я выкроил время и написал книгу, которую давно замыслил. В сборник под названием "Бесконечность" вошли 134 стихотворения. Пандемия здорово помогла творчеству", – отметил шансонье.