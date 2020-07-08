По стопам Волочковой: полицейские задержали плюнувшего на карантин Джигурду

Российский актер Никита Джигурда задержан полицией. Артист проник на территорию села Дивеево, посещение которого запрещено из-за карантина.

Одиозный российский актер Никита Джигурда угодил в очередной скандал. Сотрудники правоохранительных органов задержали артиста в селе Дивеево.

Находящаяся в Нижегородской области территория закрыта на карантин в связи в пандемией коронавируса. Джигурда проник туда незаконно. Известно, что актер планировал посетить знаменитый Дивеевский монастырь.

По данным телеграм-каналов, в данный момент по факту случившегося проводится проверка. Есть и другая любопытная информация о Джигурде. 7 июля он закатил в Мосгорсуде истерику из-за того, что его попросили надеть медицинскую маску. Стоит отметить, что артист отрицает существование COVID-19 и опасность распространения вируса.

Напомним, что ранее в аналогичную ситуацию попала скандальная балерина Анастасия Волочкова. На просторах Сети появилось видео, на кадрах которого звезда спорит с полицейскими на тему нарушения административного кодекса. Волочкова также приехала в село Дивеево, которое было закрыто для посещения.