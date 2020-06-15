"Ефремова хотели "убрать": Джигурда сделал сенсационное заявление о невиновности актера в ДТП

Большинство следящих за ситуацией людей не сомневаются, что Михаил Ефремов виновен в смерти мужчины, чью машину он протаранил на своем джипе в нетрезвом состоянии. Есть и те, кто поддерживает актера, но все равно считает его виновным.

Однако известный российский актер Никита Джигурда считает, что артиста могли подставить. В своем инстаграм-аккаунте он разместил публикацию, в которой привел ряд фактов в доказательство своей версии случившегося.

Так, Джигурда обратил внимание, что мало кто из освещавших трагедию СМИ заметил, что в крови Михаила Ефремова обнаружили не только алкоголь и наркотики, но и сильнодействующее снотворное. Кроме того, он указал на отсутствие записи с камер видеонаблюдения в баре, где якобы выпивал Михаил, а также рядом с этим местом.

"Моя убедительная версия: Михаила Ефремова хотели "убрать", – заявил артист.



Никита Джигурда пояснил, что из-за этого не представляется возможным выяснить, был ли Михаил Ефремов в автомобиле один и садился ли он за его руль вообще. Джигурда подчеркнул, что сам актер ничего не помнит, а видеозаписи, на которой видно, как Ефремов выходит из машины после аварии, тоже нет.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с отечественным фургоном "Лада". Его водитель позже скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест, расследование дела продолжается.