"Ефремова хотели "убрать": Джигурда сделал сенсационное заявление о невиновности актера в ДТП

Однако известный российский актер Никита Джигурда считает, что артиста могли подставить. В своем инстаграм-аккаунте он разместил публикацию, в которой привел ряд фактов в доказательство своей версии случившегося.
Так, Джигурда обратил внимание, что мало кто из освещавших трагедию СМИ заметил, что в крови Михаила Ефремова обнаружили не только алкоголь и наркотики, но и сильнодействующее снотворное. Кроме того, он указал на отсутствие записи с камер видеонаблюдения в баре, где якобы выпивал Михаил, а также рядом с этим местом.
"Моя убедительная версия: Михаила Ефремова хотели "убрать", – заявил артист.
Никита Джигурда пояснил, что из-за этого не представляется возможным выяснить, был ли Михаил Ефремов в автомобиле один и садился ли он за его руль вообще. Джигурда подчеркнул, что сам актер ничего не помнит, а видеозаписи, на которой видно, как Ефремов выходит из машины после аварии, тоже нет.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с отечественным фургоном "Лада". Его водитель позже скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест, расследование дела продолжается.
Популярные темы форума
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Есть девушка у Клавы???
Какое наказание заслужил Ефремов?
Кошка лезет на стол