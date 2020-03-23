Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды

"Никита очень активный человек, который старается успевать везде. Все считают его скандальной персоной, а на самом деле просто кипит разными идеями и точно знает, как привлечь к себе внимание. Могу сказать одно, что много глаз и людей вокруг него способствуют ухудшению его здоровья. Он постоянно в центре внимания и в бесконечных выяснениях отношений, что накладывает отпечаток на его нервную систему. Так или иначе, к врачам в этом году ему придется обращаться часто", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.
Что касается любовной
темы, тут гадалка не увидела в его окружении новой женщины. Желающих приблизиться к
нему много, а вот он хочет быть рядом только с Анисиной. Что
бы ни говорили и как бы ни крутили фактами, они будут жить вместе, считает ясновидящая.
"Эти двое вновь соединят себя узами брака и, более того, начнут вместе организовывать бизнес. Их ждет свадьба и какое-то очень необычное торжество. Все мы знаем, что Джигурда человек весьма необычный, поэтому и свадьбу нужно ждать более чем оригинальную. Если она состоится в скором времени, то все взгляды и обсуждения будут однозначно касаться этого события", – уверена Саона.
У Никиты достаточно денег, чтобы начать свое дело, которое, по словам медиума, будет центром развития детского творчества или связано со спортом.
"Кстати, их семью ждет прибавление – по картам вижу деторождение. Марина – женщина неглупая, понимает, что результат их примирения хорошо бы закрепить, имея больше наследников. Да и мужчины в таком возрасте по-другому относятся к маленьким детям, это поможет Никите и Марине еще больше привязаться друг к другу, – считает ведунья. – Их жизнь завертится по новой. Анисина перестанет замечать недостатки Джигурды. Будет меньше реагировать на сплетни и интриги, на возможные похождения на сторону. Сейчас она уже не захочет его потерять. Безумной любви у Марины уже нет: слишком много было всего. Но семья будет хорошая и крепкая. Они взрослые люди и смогут найти компромиссы, чтобы жить спокойно".
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