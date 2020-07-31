Добровинский высказался о требовании семьи погибшего с Ефремова 150 миллионов рублей

В Сети обсуждается множество слухов касаемо резонансного дела Михаила Ефремова. Адвокаты неустанно комментируют информацию и разъясняют реальное положение дел.

Недавно появилась информация о том, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова требуют от Михаила Ефремова 150 миллионов рублей, чтобы закрыть уголовное дело. Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал такие слухи инсинуацией.

Он отметил, что семья Захарова даже при большом желании не сможет повлиять на закрытие дела. Более того, юрист не понимает, зачем Ефремову платить родственникам погибшего, если он не признает себя виновным в случившемся.

Адвокат в очередной раз обратил внимание, что родные Захарова ждут лишь справедливого решения суда и не собираются требовать или принимать какие-то компенсации. Добровинский считает, что сплетни распускают те, кто хочет извлечь из них выгоду.

Например, это могут делать интернет-порталы для поднятия рейтингов. По мнению юриста, в таком случае авторам нужно было придумывать более "складную историю".

Напомним, что накануне Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Первое судебное заседание, где будут рассматривать дело по существу, состоится 5 августа.