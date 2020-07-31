Барановская лишила Аршавина самого ценного

Сообщение Андрея Аршавина всколыхнуло Сеть. Скандально известный футболист рассказал, что все его награды остались у бывшей жены, телеведущей Юлии Барановской.

Андрей опубликовал фотографию, на которой запечатлен на фоне стеллажа с книгами, бутылками воды и двумя кубками. Аршавин – один из самых успешных футболистов в мире, поэтому кажется странным, что за всю свою карьеру он получил так мало наград. Вероятно, поэтому в комментариях Андрей и уточнил: "Все на полке у Ю.Г.".

Не все подписчики поняли, что это за "Ю.Г.", но знающие люди просветили: речь идет о его бывшей жене, ведущей Первого канала Юлии Барановской. После расставания и разбирательств по поводу алиментов экс-влюбленные называют друг друга по имени-отчеству.

"Да, она забрала все кубки, медали и другие трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как, впрочем, и все остальное", – добавил человек из фан-клуба спортсмена. Откуда такая осведомленность, остается только догадываться. И если это так, то Юлия Барановская лишила Андрея Аршавина самого ценного.

Недавно стало известно, что футболист пытается уменьшить сумму алиментов. Это якобы связано с тем, что он стал меньше зарабатывать. В конце августа Барановская и Аршавин встретятся в зале суда. Впрочем, знающие люди утверждают, что бывшие супруги вряд ли явятся сами – придут их представители.

"У нас складывается впечатление, что Аршавин хочет скрыть свои доходы, дабы платить детям меньше. В свое время он очень плохо поступил с Барановской, оставив ее одну, беременную с двумя маленькими детьми на руках... Недавно Аршавин еще и развелся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделен вниманием папы. Так что у него чемпионство не по голам, а по косякам", – заявил ранее адвокат Юлии Барановской.