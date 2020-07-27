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Шоу-бизнес
Барановскую заподозрили в связи с известным певцом: Все трое детей похожи на него

Барановскую заподозрили в связи с известным певцом: Все трое детей похожи на него

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети распространились слухи о романе ведущей Первого канала Юлии Барановской с известным артистом. Поклонники обратили внимание, что дети теледивы подозрительно похожи на Андрея Григорьева-Апполонова из группы "Иванушки International".
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В минувшее воскресенье, 26 июля, солист популярного коллектива отметил юбилей. Рыжему из "Иванушек" исполнилось 50 лет.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Барановская поздравила певца. Телеведущая опубликовала фотографию, где ее дети смотрят с Григорьевым-Апполоновым фильм на планшете. Кадр был сделан в 2018 году на Бали.

Барановская назвала артиста самым талантливым, добрым и веселым человеком. Звезда пожелала ему крепкого здоровья. "Мы с детьми тебя обнимаем и целуем", – обратилась к певцу телеведущая.

Многие поклонники назвали архивный снимок трогательным. "Какие дружные! С днем рождения Андрея! Не могу налюбоваться, Ваши детки так прильнули к нему", "Младший ребенок так пригрелся на плече. Такая лапочка!" – поделились мыслями пользователи.

Одна из подписчиц обратила внимание, что старший сын Юлии очень похож на рыжего из "Иванушек". Ей возразила другая пользовательница. "Все трое детей похожи на него", – заявила она. "Как родной отец на фото", – высказалась третья.

Телеведущая не отреагировала на слухи о связи с рыжим из "Иванушек". Напомним, что Юлия Барановская девять лет состояла в незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным. У них есть трое наследников: Артем, Арсений и Яна.

Автор: 27 июля 2020, 12:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская показала подросших детей

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