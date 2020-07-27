Барановскую заподозрили в связи с известным певцом: Все трое детей похожи на него

В минувшее воскресенье, 26 июля, солист популярного коллектива отметил юбилей. Рыжему из "Иванушек" исполнилось 50 лет.
На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Барановская поздравила певца. Телеведущая опубликовала фотографию, где ее дети смотрят с Григорьевым-Апполоновым фильм на планшете. Кадр был сделан в 2018 году на Бали.
Барановская назвала артиста самым талантливым, добрым и веселым человеком. Звезда пожелала ему крепкого здоровья. "Мы с детьми тебя обнимаем и целуем", – обратилась к певцу телеведущая.
Многие поклонники назвали архивный снимок трогательным. "Какие дружные! С днем рождения Андрея! Не могу налюбоваться, Ваши детки так прильнули к нему", "Младший ребенок так пригрелся на плече. Такая лапочка!" – поделились мыслями пользователи.
Одна из подписчиц обратила внимание, что старший сын Юлии очень похож на рыжего из "Иванушек". Ей возразила другая пользовательница. "Все трое детей похожи на него", – заявила она. "Как родной отец на фото", – высказалась третья.
Телеведущая не отреагировала на слухи о связи с рыжим из "Иванушек". Напомним, что Юлия Барановская девять лет состояла в незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным. У них есть трое наследников: Артем, Арсений и Яна.
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