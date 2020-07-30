"Умница девочка": дочь Барановской восхитила своим талантом

Юлия Барановская похвасталась способностями 12-летней наследницы Яны. Она показала, как прекрасно девочка танцует.



Яна всерьез занимается хореографией. В своем инстаграм-аккаунте Юлия Барановская выложила видео, на котором ее дочь зажигательно двигается под музыку.

Девочка приняла участие в масштабном телепроекте на Первом канале "Dance Революция". В комментариях подписчики восхитились таланту Яны. Они осыпали ее комплиментами. "Умница девочка, работает, не ленится!!!Успехов Яночке!!!", "Огонь", "Какая она крутая", – высказались россияне.

По признанию Юлии Барановской, ее дочь танцует всегда и везде. Без танцев она себя уже не представляет.



Отметим, после расставания с футболистом Андреем Аршавиным телеведущую подозревали в новых романах. Поговаривали, что у ведущей романтическое отношения с коллегой Александром Гордоном и даже Максимом Галкиным, хотя оба счастливо женаты. Эти слухи не подтвердились.

Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей от Андрея Аршавина – Артема, Арсения и Яну. Семья любит путешествовать вместе. Теледива регулярно выкладывает отчеты из поездок в своем микроблоге.

