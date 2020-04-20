Звездная Пасха: знаменитости показали яйца и куличи

19 апреля все православные отметили Светлую Пасху. Знаменитости с упоением готовились к празднику – красили яйца, пекли куличи, делали творожную пасху.

Тина Канделаки опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей за столом, уставленным традиционными для Пасхи блюдами. Правда, почему-то знойная брюнетка не нарядилась к празднику, а надела красный спортивный костюм.

Она призналась, что встречает Пасху с чувством грусти. Виной тому коронавирус, из-за которого ввели карантин. Люди не смогли посетить службу и пройти крестным ходом вокруг храмов. "Я надеюсь, что этот год станет единственным в моей жизни, когда я не встречаю Пасху у стен церкви среди своих друзей", – выразила надежду Тина Канделаки.

Телеведущая Юлия Барановская, помимо яиц, кулича и творожной пасхи, подготовила для праздника роскошный букет с серебряным зайцем. Этот день Юля встретила с тремя детьми. "Пусть в наших сердцах и наших душах всегда живут любовь, добро и свет. Давайте беречь друг друга, уважать друг друга, заботиться друг о друге. Будьте все счастливы и здоровы физически и ментально", – пожелала ведущая "первой кнопки".

Модель Алена Кравец тоже выставила напоказ свои пасхальные яички, а также продемонстрировала куличи и творожную пасху. Кроме того, певица поставила на стол статуэтки ангелочков и белых лебедей. Эти птицы считаются символами чистой и преданной любви, постоянства и верности.

Яна Кошкина сфотографировалась в непривычно скромном виде. По случаю Пасхи знойная брюнетка отказалась от эффектных декольте и вычурных украшений. Вместо откровенных нарядов она выбрала неприметную темную водолазку. "Здоровья вам, любви и мира, мои дорогие!" – поздравила поклонников телеведущая.

Юморист Евгений Петросян и его молодая избранница Татьяна Брухунова, по всей видимости, перестали скрывать общий быт. Оба выложили публикации с изображением идентичных яичек, кулича и вазы с белыми тюльпанами. При этом артист записал видеообращение к многочисленным фанатам, поздравив их с Пасхой и пожелав всего наилучшего.