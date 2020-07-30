"Я на восьмом месяце беременности": Агата Муцениеце отказалась от работы

Агата Муцениеце дала большое интервью после развода с Павлом Прилучным. Актриса рассказала о том, как пытается жить без мужа.

Агата Муцениеце и Павле Прилучный познакомились на съемках многосерийного фильма "Закрытая школа". В 2011 году влюбленные без лишней помпы, внимания журналистов и прочей общественности сыграли свадьбу. Примечательно, что для события Агата выбрала черное платье, а Павел встречал ее на мотоцикле.

"Я была именно "за мужем", и меня это не коробило. Ну, иногда отстаивала какую-то свою территорию, но в определенный момент решила, что она должна занимать процентов 35 от нашего общего пространства. Мне так нравилось", – призналась в свежем интервью Агата Муцениеце.

Успех "Закрытой школы" обещал актрисе успех в кинематографе. Однако работу пришлось отложить из-за беременности. "Казалось, карьера вот-вот пойдет в гору. Вот он, трамплин. Но я родила сына в 23 года и ушла в семью. Сколько проектов прошло мимо! Меня, например, звали в сериал "Остров" на ТНТ, на одну из главных ролей. Я тогда сказала: "Все классно, но я на восьмом месяце беременности". И не сложилось", – развела руками актриса.

Вскоре после рождения сына Тимофея Агата Муцениеце снова оказалась в положении. Теперь у мальчика есть сестра Мия. С двумя детьми на руках Агата Муцениеце осталась одна, оформив развод с Павлом Прилучным. О расставании с актером Агата рассказала в общих чертах, без подробностей.

"В те месяцы я очень много злилась. На то, сколько перемен в жизни происходит и какие они все безумные. Не скажу, что ничего не предвещало бури. Я понимала, к чему все идет. Но почему-то считала, что можно куда-то вырулить. У меня долго не было ощущения, что вот он – финал. И когда я поняла, что мы к нему пришли, для меня это стало неожиданностью, несмотря на все предыдущие события. Но я ценю все, что происходит. Это мой урок, мои учителя", – заключила актриса.

Сейчас Агата Муцениеце снимается в том числе и в собственном шоу в Сети "Честный #развод", посетила IV фестиваль нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, заботится о детях и многочисленных питомцах. Недавно семья приобрела котенка.