Прилучный взорвался из-за рассуждений о воссоединении с Муцениеце

Поклонники надеются, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова будут вместе. Однако актер не намерен выслушивать такие фантазии.

Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного были далеки от идеала. Артисты часто ссорились, а под конец супружеской жизни вовсе устроили грандиозный скандал. В июне одна из самых красивых пар российского кинематографа распалась. Супруги оформили развод.

Агата допускает мысль о воссоединении с Павлом, поскольку считает, что в жизни бывает всякое. А вот Прилучный и слышать об этом не хочет. В комментариях под его публикациями в "Инстаграм" поклонники пишут, что ждут воссоединения экс-супругов.

В ответ актер взорвался: "Вы с ума все посходили! Приходите в адекват!" Он добавил, что судить о его семейной жизни с Муцениеце по различным ютуб-шоу очень глупо. Вероятно, Павел имел в виду передачу Агаты "Честный развод".

Многие уверены, что Павел Прилучный встречается с Мирославой Карпович, ведь их неоднократно видели вместе. Поклонники не в восторге от выбора актера. Они считают, что звезда "Папиных дочек" приворожила Прилучного во всех смыслах этого слова.

Недавно появилась информация о том, что Мирослава снимется в одном сериале с Павлом. Актриса уже прокомментировала новость. Об этом писали "Дни.ру".