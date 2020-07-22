Прилучный впервые отреагировал на травлю после известия о романе с Карпович

С тех пор, как появилась информация о романтических отношениях артистов, на Павла Прилучного и Мирославу Карпович обрушился шквал критики. Актер долго не реагировал, но в итоге не смолчал.

В последнее время Павел Прилучный отмечается не новыми ролями, а скандальными событиями в личной жизни. В феврале он и его жена Агата Муцениеце объявили о разводе. Однако оформить его быстро не смогли, потому что случилась пандемия коронавируса.

В апреле едва не плачущая на камеру супруга поведала о рукоприкладстве Павла. При этом она отметила, что устала прикрывать его. В июне пара все же развелась. А на днях Павла Прилучного сняли в Крыму вместе с детьми и актрисой Мирославой Карпович. Впоследствии Агата утверждала, что отпускала сына и дочь только с папой.

Общественность бурно отреагировала на информацию о романе Прилучного и Карпович. Судя по обсуждениям, многих возмутило то обстоятельство, что Павел начал встречаться с другой женщиной, едва оформив развод. Немедленно появились данные, будто роман Карпович и Прилучный закрутили, когда тот состоял в браке.

Немало критики досталось и Мирославе. Дескать, стала подбивать клинья под привлекательного артиста с начала года. Дескать, Павел еще долго продержался.

Так или иначе, Прилучный и Карпович до последнего времени не комментировали щекотливую ситуацию. Если Мирослава еще могла как-то отреагировать на негативные отзывы в Сети, то Павел упорно молчал. Впрочем, терпение артиста лопнуло.

Когда он разместил у себя в аккаунте в популярной сети очередной пост и вместо добрых комментариев получил поток негатива, не выдержал и ответил одному из подписчиков. "Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах – смотрите "Дом-2". А от меня отпишитесь", – категорично заявил Павел Прилучный.