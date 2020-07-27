"Смыли": что стоит за отъездом Решетовой с сыном от Тимати

Стало известно, что Анастасия Решетова и Тимати отдыхают по отдельности в совершенно разных местах. Скандально известный блогер Лена Миро уверена, что эффектную темноволосую модель "смыли".

Изначально Лена Миро думала, что Анастасия Решетова уехала в Сен-Тропе, где живет отец Тимати бизнесмен Ильдар Юнусов, по доброй воле. Дескать, чтобы полюбил внука, поставил бывшую жену, мать Тимати Симону на место, защитил ее материнские права. Однако теперь Миро уверена: "Настя не сама смылась. Ее смыли".

Поводом для такого мнения стал пост Анастасии Решетовой в социальной сети, где та дала понять, что переживала не самые добрые времена. И теперь Миро считает, что на самом деле в этой паре смылся именно Тимати – "отдыхать с дочерью от Шишковой, а, может, и с самой Шишковой, со своей всезнающей мамашей, с друзьями и, не удивлюсь, если и с телочками".

Теперь, по мнению Лены, Анастасии только и остается, что вызывать ревность у Тимати, демонстрируя у себя в "Инстаграм" пикантные фото. Миро сделала вывод, что Решетова повторила судьбу своей предшественницы, модели Алены Шишковой, родившей рэперу дочь Алису. "Пора – на пенсию с выплатой скромного ежемесячного пособия и запретом на нового мужика", – заключила Лена.

Блогер считает, что вскоре Тимати встретит новую женщину. "Думаю, будет новая девка и новый ребенок, но в той же квартире, где пока еще валяются вещи Решетовой, как когда-то валялись вещи Шишковой. Придется собрать, придется выехать, придется в очередной раз сделать вид, что все хорошо, и подружиться с новой наложницей Тимана", – резюмировала Лена Миро.