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"Теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит": появились жуткие подробности болезни Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/ www.globallookpress.com
Начался новый этап в противостоянии родни певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, воспитывающего их сына. Отец артистки отсудил семь миллионов у шоумена и не намерен останавливаться на достигнутом.
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Пару дней назад Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с гражданского мужа Жанны Фриске более семи миллионов рублей в пользу ее родителей. Новость оказалась неожиданной, поскольку год назад наследники артистки полностью погасили долг перед "Русфондом", который собирал деньги на ее лечение.

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Прояснил ситуацию отец звезды. "Пресненский суд удовлетворил мой иск о возврате денег, которые нам должен Шепелев. Мы смогли доказать, что деньги взял он", – заявил Владимир Борисович. Он пояснил, что речь идет о средствах, которые собирали на лечение Жанны через "Русфонд".

На этом Фриске останавливаться не планирует. Он намерен судиться с Дмитрием Шепелевым по поводу личных денег певицы. По его словам, на счетах дочери были внушительные суммы, которые без следа пропали.

"Когда Жанна заболела, доверенность на ее счета была только у Шепелева. У нас ее банковская карточка появилась за полтора месяца до ее смерти – 9 мая 2015 года, а Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще пять миллионов..." – рассказал Владимир Борисович.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

О том, что у Жанны Фриске неоперабельная опухоль головного мозга, стало известно вскоре после того, как она родила сына в Америке. Отец артистки рассказал жуткие подробности ее болезни: "Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит. Ей кололи морфий. Мы не могли перевезти ее на лечение в Германию – она не перенесла бы перелет".

По словам Владимира Борисовича, именно в этот момент Дмитрий приобрел элитную недвижимость. "Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать", – отметил отец певицы.

По поводу этого дома он намерен подать еще один иск. "Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал, так еще и нашу долю в доме забрал", – пожаловался Владимир Борисович.

Речь идет об особняке площадью около 400 "квадратов" с участком в деревне Крюково Истринского района. Весной 2019 года часть дома, которая по решению суда была арестована и выставлена на торги, купил Дмитрий Шепелев. Вырученные от продажи почти восемь миллионов рублей вернулись "Русфонду".

Автор: 24 июля 2020, 09:24 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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