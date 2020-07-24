"Теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит": появились жуткие подробности болезни Жанны Фриске

Начался новый этап в противостоянии родни певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, воспитывающего их сына. Отец артистки отсудил семь миллионов у шоумена и не намерен останавливаться на достигнутом.

Пару дней назад Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с гражданского мужа Жанны Фриске более семи миллионов рублей в пользу ее родителей. Новость оказалась неожиданной, поскольку год назад наследники артистки полностью погасили долг перед "Русфондом", который собирал деньги на ее лечение.

Прояснил ситуацию отец звезды. "Пресненский суд удовлетворил мой иск о возврате денег, которые нам должен Шепелев. Мы смогли доказать, что деньги взял он", – заявил Владимир Борисович. Он пояснил, что речь идет о средствах, которые собирали на лечение Жанны через "Русфонд".

На этом Фриске останавливаться не планирует. Он намерен судиться с Дмитрием Шепелевым по поводу личных денег певицы. По его словам, на счетах дочери были внушительные суммы, которые без следа пропали.

"Когда Жанна заболела, доверенность на ее счета была только у Шепелева. У нас ее банковская карточка появилась за полтора месяца до ее смерти – 9 мая 2015 года, а Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще пять миллионов..." – рассказал Владимир Борисович.

О том, что у Жанны Фриске неоперабельная опухоль головного мозга, стало известно вскоре после того, как она родила сына в Америке. Отец артистки рассказал жуткие подробности ее болезни: "Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит. Ей кололи морфий. Мы не могли перевезти ее на лечение в Германию – она не перенесла бы перелет".

По словам Владимира Борисовича, именно в этот момент Дмитрий приобрел элитную недвижимость. "Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать", – отметил отец певицы.

По поводу этого дома он намерен подать еще один иск. "Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал, так еще и нашу долю в доме забрал", – пожаловался Владимир Борисович.

Речь идет об особняке площадью около 400 "квадратов" с участком в деревне Крюково Истринского района. Весной 2019 года часть дома, которая по решению суда была арестована и выставлена на торги, купил Дмитрий Шепелев. Вырученные от продажи почти восемь миллионов рублей вернулись "Русфонду".