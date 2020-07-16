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Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы

Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг Бари Алибасова кипят нешуточные страсти. Не успела жена Лидия Федосеева-Шукшина забрать у него квартиру, которую сама и подарила, как продюсер оказался в психиатрической клинике. О его состоянии рассказала невестка Виолетта Гришина.
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Согласно некоторым данным, у Бари Алибасова корсаковский синдром – специфическое расстройство памяти, которое возникает при органических заболеваниях мозга или вследствие хронического алкоголизма. При таком диагнозе последствия необратимы, лекарственная терапия неэффективна, а реабилитация направлена на адаптацию больного к жизнедеятельности при ограниченных возможностях памяти.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Невестка рассказала, что Бари Алибасову полегчало. Виолетта Гришина узнала об этом от сына продюсера. "Ему периодически приходится повторять информацию, он часто переспрашивает, но все равно в последнее время Бари Каримовичу лучше", – сообщила она.

В ближайшее время продюсера перевезут из Москвы в Калининград. Именно там живет Виолетта, которая разводится с его сыном. "Как минимум организацию медицинского персонала возьму на себя. Мой папа – медик, поэтому обязательно поможет", – пообещала Гришина.

Она убеждена, что на состоянии Бари Алибасова отразились разборки с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Если продюсер умрет, артистка сможет претендовать на его имущество. Не исключено, что оно окажется в руках ее предприимчивых родственников.

"Этого, я думаю, они не упустят. Все члены семьи Федосеевой-Шукшиной показали себя готовыми лить друг на друга грязь и делать все, что только можно, лишь бы получить квадратные метры", – заключила невестка Бари Алибасова.

Автор: 16 июля 2020, 11:30 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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