Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы

Согласно некоторым данным, у Бари Алибасова корсаковский синдром – специфическое расстройство памяти, которое возникает при органических заболеваниях мозга или вследствие хронического алкоголизма. При таком диагнозе последствия необратимы, лекарственная терапия неэффективна, а реабилитация направлена на адаптацию больного к жизнедеятельности при ограниченных возможностях памяти.
Невестка рассказала, что Бари Алибасову полегчало. Виолетта Гришина узнала об этом от сына продюсера. "Ему периодически приходится повторять информацию, он часто переспрашивает, но все равно в последнее время Бари Каримовичу лучше", – сообщила она.
В ближайшее время продюсера перевезут из Москвы в Калининград. Именно там живет Виолетта, которая разводится с его сыном. "Как минимум организацию медицинского персонала возьму на себя. Мой папа – медик, поэтому обязательно поможет", – пообещала Гришина.
Она убеждена, что на состоянии Бари Алибасова отразились разборки с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Если продюсер умрет, артистка сможет претендовать на его имущество. Не исключено, что оно окажется в руках ее предприимчивых родственников.
"Этого, я думаю, они не упустят. Все члены семьи Федосеевой-Шукшиной показали себя готовыми лить друг на друга грязь и делать все, что только можно, лишь бы получить квадратные метры", – заключила невестка Бари Алибасова.
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