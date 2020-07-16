Состояние изменилось: больного Бари Алибасова увозят из Москвы

Вокруг Бари Алибасова кипят нешуточные страсти. Не успела жена Лидия Федосеева-Шукшина забрать у него квартиру, которую сама и подарила, как продюсер оказался в психиатрической клинике. О его состоянии рассказала невестка Виолетта Гришина.

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