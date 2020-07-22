Сын плюнул в лицо пьяному Бари Алибасову

Скандалы вокруг Бари Алибасова и его близких не утихают. Домработница выступила с сенсационным признанием: она не раз слышала, как сын бьет продюсера.

Согласно последним данным, Бари Алибасов сейчас находится в больнице. Причиной стал корсаковский синдром – специфическое расстройство памяти, которое возникает при органических заболеваниях мозга или вследствие хронического алкоголизма.

Сын продюсера Бари Алибасов – младший считает, что во всем виноваты младшая дочь его супруги Ольга Шукшина, бывший участник группы "На-На" Валерий Юрин и администратор Андрей Назаров. Однако выяснилось, что он и сам причастен к этой истории.

В новом выпуске скандально известного проекта "На самом деле" появилась женщина, представившаяся Ольгой, домработницей шоумена. В студию она пришла в маске и отказалась проходить детектор лжи.

Ольга заявила, что сын избивал продюсера и колол ему психотропные препараты. "Я видела нехорошие вещи. Была невольным свидетелем того, как сын очень грубо обращался с отцом, бил его. Было жутко слышать по ночам крики: "Пожалуйста, помогите кто-нибудь!" А в ответ: "Заткнись!" – сообщила она.

Женщина решила обо всем рассказать, почувствовав себя виноватой. Якобы помогала Алибасову-младшему, когда тот делал отцу уколы, а она держала продюсера за руки. Бари заверил ее в том, что такую сомнительную терапию рекомендовали медики. В качестве доказательства Ольга предоставила видео, где за кадром слышно, как ругаются отец и сын.

Алибасов-младший не стал отрицать, что поднимал руку на отца. Однако, по его словам, это было всего два раза в жизни. В первый раз он ударил шоумена, будучи молодым, а второй инцидент случился осенью 2019 года. Тогда сын приехал к продюсеру с женой и крошечной дочкой.

"За день до этого у него были Юрин и Назаров. Папа открыл нам в состоянии алкогольного невменоза. Начал орать, всех посылать. Когда он что-то сказал внучке, то получил от меня по морде. Я тогда даже разбил ему губу, а потом еще плюнул в лицо", – рассказал Бари.

Он подчеркнул: отношения наладились, только когда отец извинился за свое поведение. В целом проблемы начались из-за того, что продюсер много выпивал и становился неуправляемым, заключил Алибасов-младший.