Подрали в клочья: Алибасов устроил потасовку на популярном шоу

В Сети появилось видео, на котором Бари Алибасов в расстегнутой рубашке сцепился с экспертом скандально известного шоу "На самом деле". В результате потасовки сыну музыкального продюсера группы "На-На" порвали в клочья дорогущий пиджак.

Оппонентом Бари Алибасова стал семейный стоматолог Артур Пинхасов. Все началось с замечаний эксперта по поводу поведения сына музыкального продюсера. Затем словесная перепалка переросла в драку. Мужчины сцепились и повалились на пол. Их попыталась разнять охрана телепроекта.

В итоге Бари Алибасов и Артур Пинхасов разошлись. И если у второго одежда оказалась в целости и сохранности, то первый остался без стильного темного пиджака. В драке ему сильно досталось. Клочья одежды были показаны крупным планом.

Кстати, накануне, 20 июля, вышел очередной выпуск шоу, в котором "невозможно солгать". Бари Алибасов сошелся лицом к лицу с Ольгой Шукшиной, младшей дочерью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая не так давно вышла замуж за его отца Бари Алибасова.

Мужчина подозревает, что Ольга может быть причастна к отравлению продюсера. Сейчас его якобы спасают медики одной из столичных клиник. Интересно, что к нему по какой-то причине не пускают его супругу.

Лидия Федосеева-Шукшина не только обеспокоена состоянием Бари Алибасова, но и хочет через суд отобрать у него квартиру, которую сама же ему подарила. Правда, адвокат артистки убежден, что та подписала бумаги под "влиянием внушения" и не понимала, что делает. "Планируется проведение ряда экспертиз, в том числе судебной и психиатрической", – сообщил представитель актрисы.

Впрочем, в этом деле не один ответчик, а два: второй – помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь, на которого тот переоформил злополучную квартиру. Якобы тот уже получил исковое заявление. "Иск уже принят судом, в ближайшее время будет разбирательство. Мы хотим, чтобы договор дарения был признан недействительным. Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем", – объяснил адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.