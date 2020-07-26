Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации

Как пишут СМИ, 25 июля Елена Кондулайнен проводила время в ресторане, который находится в Парке Горького. Актриса ужинала в компании друзей, как вдруг ее состояние ухудшилось. У Елены Ивановны заболела голова и изменилась речь. Налицо были признаки инсульта.
Скорую помощь вызвали сотрудники заведения. Артистка отказывалась ехать вместе с медиками, но те настояли на госпитализации.
Журналисты решили узнать о состоянии Кондулайнен. Они позвонили в Боткинскую больницу, куда, по словам работников ресторана, увезли артистку. В учреждении сообщили, что такой пациентки у них нет.
Также стало известно, что Елена Григорьевна приехала в Парк Горького, где проводился вечер выпускников, лишь отдохнуть. Перед народом она не выступала.
Напомним, недавно появилась информация о госпитализации Татьяны Булановой. У певицы якобы был инсульт. Однако позже артистка сама прокомментировала произошедшее. Что случилось с ней на самом деле, ранее писали "Дни.ру".
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