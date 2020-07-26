Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Воскресенье
26 июля
Лента новостей
13:45
Александр Беляев оставил сыну богатое наследство
13:26
Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
13:20
"Переформатировался энергетически": рыжий из "Иванушек" отмечает 50-летие
12:41
Сын Валерии устроил грандиозный сюрприз для возлюбленной
12:38
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
12:11
"Может, хватит?": доктор Мясников распек идею о дистанционном образовании
11:59
Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации
11:47
Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с "Поля чудес"
11:26
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
11:19
Дайнеко вместе с дочерью бежит из США: Пустите нас домой
11:02
Лолита Милявская: шестому мужу быть
10:44
"Как сестрички": народ ахнул от вида моложавой Пугачевой с дочерью
10:44
Число зараженных коронавирусом в России превысило 812 тысяч
10:39
СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом
08:01
Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: Супружеский долг платежом красен
07:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июля 2020 года
06:08
Преобразившуюся Екатерина Стриженову поклонники сравнили со школьницей
04:01
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
02:07
Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований
23:55
"Страус": Кети Топурию высмеяли за нелепое откровенное фото
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
В 37 лет выглядеть на 25 может каждый: Юлия Ковальчук раскрыла секрет
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
16:18
Даже вакцины не помогут: ученые заявили о невозможности победить коронавирус
16:04
Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем
15:48
"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы
15:27
Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий
15:19
Дети Михаила Ефремова несмотря на арест отца уехали отдыхать
13:57
Понадобится реформа: идею добавить еще одну графу в российский паспорт встретили негативом
13:33
Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились
13:21
Гаркалина доставили в больницу с травмой головы
12:53
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
12:45
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
12:20
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
12:19
Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник
12:19
Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет
11:50
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
11:35
Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей
11:34
"Одни ребра": вид отощавшей Бузовой вызвал оторопь
10:53
Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой
10:52
"Как в тумане": с Лерой Кудрявцевой по ночам творится что-то неладное
10:44
Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников
10:41
Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Шоу-бизнес
Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации

Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации

Елена Кондулайнен. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
62-летнюю Елену Кондулайнен увезли с инсультом в Боткинскую больницу. Однако актрису не нашли в этом учреждении.
прочитано 712 раз

Как пишут СМИ, 25 июля Елена Кондулайнен проводила время в ресторане, который находится в Парке Горького. Актриса ужинала в компании друзей, как вдруг ее состояние ухудшилось. У Елены Ивановны заболела голова и изменилась речь. Налицо были признаки инсульта.

ПО ТЕМЕ

СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом

Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки

Скорую помощь вызвали сотрудники заведения. Артистка отказывалась ехать вместе с медиками, но те настояли на госпитализации.

Журналисты решили узнать о состоянии Кондулайнен. Они позвонили в Боткинскую больницу, куда, по словам работников ресторана, увезли артистку. В учреждении сообщили, что такой пациентки у них нет.

Также стало известно, что Елена Григорьевна приехала в Парк Горького, где проводился вечер выпускников, лишь отдохнуть. Перед народом она не выступала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Валентина Басовская (@valentina_basovskaya)

Напомним, недавно появилась информация о госпитализации Татьяны Булановой. У певицы якобы был инсульт. Однако позже артистка сама прокомментировала произошедшее. Что случилось с ней на самом деле, ранее писали "Дни.ру".

Автор: 26 июля 2020, 11:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с "Поля чудес"

Леонид Якубович не хочет уходить с "Поля чудес"

Шоу-бизнес

Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации

Актрису не нашли в Боткинской больнице
Шоу-бизнес

"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык

Девочка умилила поклонников телеведущей
Шоу-бизнес

Сын Валерии устроил грандиозный сюрприз для возлюбленной

Валерия удивлена решением сына жениться

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+