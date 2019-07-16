Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки

Елена Кондулайнен поделилась жуткой историей на съемках передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Когда она была еще юной и собиралась поступать в институт, в одном из ленинградских кафе познакомилась с парнем, с которым вскоре закрутила роман. Потом они стали жить вместе и подали заявление в ЗАГС.
Однако идиллия закончилась вскоре после того, как жених нашел личный дневник Елены и прочел. "И все, у него там в мозгу что-то перевернулось, что как это так, что не первый в моей жизни, не первая любовь. Что до этого мне там мальчик понравился. Чего-то я писала... Ну дневник же. Ну у него вот: "Желаю только с вами и больше ни с кем". И, в общем, скандал, конфликт. Он мне устроил истерику большую и даже меня ударил", – сообщила актриса.
В порыве эмоций жених даже разорвал все фотографии Кондулайнен. "У меня ничего не осталось. Представьте, у меня нет ни фотографий моих родителей, ни фотографий в моем детстве. У меня нет ничего. То есть он все уничтожил. Он уничтожил мою жизнь", – печально констатировала артистка.
Несмотря на то что была ошеломлена, она приняла решение не выходить замуж за такого человека. Ничего не сказав, Елена сбежала. "Я уезжаю к бабушке в Ленинградскую область. И там я впадаю в летаргический сон. То есть со мной что-то происходит - я отключаюсь. И я спала три дня и три ночи. Трое суток. Настолько был шок", – призналась Елена Кондулайнен в передаче на ТВЦ.
Впрочем, спустя время несостоявшийся муж все же отыскал ее. "Он приехал к бабушке. И попросил прощения. Говорит: "Давай начнем все сначала". А я понимаю, что я его боюсь. Он меня убьет. Я прям чувствую, что он меня может зарезать", – убежденно заявила актриса.
Елене Кондулайнен все же удалось избавиться от жениха-тирана. Более того, он так и не поступил в институт, а она стала студенткой ЛГИТМиКа. Артистка отметила, что жизненный путь ее экс-возлюбленного был печальным. "Потом он женился, там действительно была трагедия. Он нашел все-таки жертву", – резюмировала Елена Кондулайнен.
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