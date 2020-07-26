СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом

Елена Кондулайнен находилась в ресторане на территории Парка Горького в Москве, где проходил вечер выпускников. Актриса хорошо проводила время, однако потом ее состояние резко ухудшилось. Скорую помощь вызвал официант.
Приехавшие на место медики поняли, что госпитализация необходима, но Елена Ивановна отказывалась ехать в больницу. После долгих уговоров актрису все-таки отвезли в учреждение.
Согласно предварительным данным, у Кондулайнен случился инсульт, а также нарушился кровоток в сосудах головного мозга.
Елена Кондулайнен – звезда советского и российского кино. Она являлась секс-символом. В ее послужном списке более 40 фильмов. Она сыграла в таких кинолентах, как "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 первых свиданий", "Дружба народов", и других.
Напомним, на этой неделе произошло трагичное событие. Скончался ведущий телеканала НТВ Александр Беляев. Зрителям он рассказывал о погоде. Известно, что последние девять лет географ боролся с онкологией.
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