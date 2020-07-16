Обратная сторона популярности: Татьяна Буланова пыталась покончить с собой

В 1996 году в СМИ появились новости о том, что Татьяна Буланова пыталась покончить с собой. Сообщение в желтой прессе повергло в шок родственников звезды.
Как только слухи стали общественным достоянием, друзья артистки попытались выйти на связь с Татьяной. Пока газеты пестрели заголовками о самоубийстве Булановой, та отдыхала на даче.
Через много лет ситуация повторилась. В начале апреля журналисты сообщили, что Татьяна попала в реанимацию. Звезде поставили неутешительный диагноз – "инсульт".
По словам артистки, ее действительно госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем. Однако ситуация не была настолько страшной, как ее описывали в газетах. Буланова лично приняла решение об обследовании в стенах медицинского учреждения.
Артистка часто становится жертвой фейковых новостей. За пару месяцев до "инсульта" Татьяну обвинили в том, что она избегает встречи с внебрачным сыном.
Неизвестный долго писал письма артистке и упрекал в том, что она бросила его в детстве. Молодой человек требовал встречи. Буланова заявила, что привыкла к подобным выходкам поклонников.
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