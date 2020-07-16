Обратная сторона популярности: Татьяна Буланова пыталась покончить с собой

Татьяна Буланова столкнулась со всеми "прелестями" жизни звезды. Она была не только на пике славы, но и на самом дне, когда пыталась свести счеты с жизнью. Певица спокойно вспоминает тот период и подробно рассказывает о том, как ее чуть не погубила популярность.

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