Адвокат Ефремова разоблачил подавшую в суд на следователей гражданскую жену Захарова

Страшная авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, за рулем которого находился Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. В результате водитель второй машины погиб.
Знаменитость задержали правоохранительные органы. Выяснилось, что в момент ДТП актер находился в алкогольном и наркотическом опьянении. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Артист находится под домашним арестом.
Потерпевшими в деле Ефремова были признаны четыре человека – жена Захарова, его брат и два сына. Этим решением недовольна гражданская супруга погибшего. Ирина подала в суд на следователей. Она требует, чтобы ее признали пятой потерпевшей.
На известие отреагировал адвокат актера Эльман Пашаев. По его мнению, Ирина тоже хочет получить компенсацию. Однако ей не удастся добиться желаемого, так как в законодательстве нет понятия "гражданская жена". Защитник Михаила Ефремова добавил, что этот инцидент не повлияет на ход рассмотрения дела.
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