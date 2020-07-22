Посадившая Кокорина и Мамаева судья займется делом Ефремова

Дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова. Журналисты узнали подробности о служительнице Фемиды.

Елена Абрамова занималась делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены устроили две драки в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам колонии за хулиганство.

Также она осудила экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко за получение взятки и воспрепятствование правосудию. Бывший полковник получил 13 лет тюрьмы. Кроме того, его лишили государственных наград.

Абрамова будет рассматривать дело Ефремова по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека". Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы. Сейчас знаменитость находится под домашним арестом до 9 августа.

Напомним, страшная авария с участием актера произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник, в котором находился Михаил Ефремов, врезался на полной скорости в фургон. Водитель второй машины скончался.

Медицинская экспертиза установила, что артист в момент происшествия был сильно пьян. Также в его крови обнаружили следы наркотических веществ. Михаил Ефремов признал вину, однако позднее забрал свои слова назад.