Названа дата суда над Ефремовым

В четверг, 23 июля, стало известно, когда состоится суд над Михаилом Ефремовым. Актера обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Артисту грозит наказание сроком до 12 лет лишения свободы. Правда, учитывая общественный резонанс и личность виновного, некоторые боятся, что Михаил Ефремов отделается "условкой" или принудительным лечением от зависимостей.

Пресненский суд объявил дату заседания – 29 июля. В этот же день пройдет предварительное слушание, однако его проведут в закрытом режиме.

Напомним, трагедия произошла в начале июня. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы. Внедорожник звезды врезался в грузовик. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм, а вот виновник ДТП не пострадал.

Спустя пару дней после случившегося артист записал видеообращение, в котором покаялся в содеянном. Михаил Ефремов уверял, что не собирается "отмазываться" и готов понести наказание в полной мере. Правда, потом быстро "переобулся" и не признал вину.

Адвокат актера Эльман Пашаев в досудебном порядке пытался доказать, что в момент столкновения машиной управлял не его подзащитный. Якобы ни одна камера не зафиксировала, как Михаил Ефремов в тот вечер сидит за рулем.

Также в течение долгого времени актер предлагал возместить моральной ущерб семье погибшего водителя. Правда, родственники отказались от материальной выгоды в пользу судебного разбирательства. Они настаивают на максимальном сроке для Михаила Ефремова.