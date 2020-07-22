Высоцкая откровенно рассказала о потерях из-за страшной болезни

Юлия Высоцкая, как и многие ее коллеги и простые люди, пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции, свирепствующей по всему миру. Популярная актриса рассказала, что она потеряла из-за обрушившейся на всех болезни.

С 15 марта Юлия Высоцкая вместе со своей семьей сидела дома на Николиной горе. Лишь в конце июня актриса впервые выехала в город. По признанию артистки, все это время было для них счастливым, ведь им всем наконец удалось пообщаться вдоволь, чего обычно не хватало из-за плотного рабочего графика. "Я понимаю, что причина, по которой мы взяли эту паузу, ужасна, но нам действительно требовалась передышка в работе. Нам нужно было провести время вместе", – убеждена Юлия Высоцкая.

Пандемия коронавируса внесла существенные перемены в жизнь актрисы. Все ее планы разрушились, она лишилась театра, съемок и прочих проектов. По признанию актрисы, ее жизнь стала беднее в этом плане. "Изменился весь мир, он, безусловно, уже никогда не будет прежним. Я все еще чувствую тревогу. У меня все еще нет чувства свободы в передвижениях и безопасности в контактах", – отметила актриса.

Впрочем, Юлия сумела приспособиться. Многие свои проекты она перенесла в Сеть. Кроме того, Высоцкая продолжила своими силами снимать кулинарные шоу. "Во время изоляции мы продолжали их снимать в камерном режиме: самостоятельно, на телефоны, без операторов", – сообщила артистка.

А еще Юлия Высоцкая с удовольствием готовила для семьи. "Это как свободный полет в кулинарии, настоящее увлечение", – призналась она. Много времени актриса посвятила изучению языков, спорту и кино. Зато читать Юлия стала меньше. "Время книжек заняли фильмы и сериалы, плюс борьба за другие достижения. Концентрируешься на занятиях спортом или французским, на том, чего бы такого съесть, чтобы не потолстеть", – объяснила Юлия Высоцкая.