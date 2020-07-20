Обнажившуюся Высоцкую сняли на яхте с бутылкой

46-летняя Юлия Высоцкая обнародовала архивный снимок с отдыха. Судя по нему, актриса прекрасна как в повседневной одежде, так и в купальнике.



В кадре звезда позирует в мини-бикини, демонстрируя подтянутую фигуру. На фотографии жена режиссера Андрея Кончаловского на яхте наливает в бокал напиток.

В своем посте Юлия Высоцкая философски отметила, что жизнь состоит из множества улыбок, слез, отчаянья, смеха, радостей, печалей и других оттенков чувств. "И, если я сейчас не на море, совсем не означает, что моря больше нет. Море есть, и оно мое", – написала телеведущая. Поклонники оценили снимки по достоинству.

Как писали "Дни.ру", артистка ранее призналась, что в период самоизоляции из-за коронавируса стала меньше двигаться. Она увлеклась просмотром сериалов, за что поругала себя.

Напомним, что Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский несколько лет назад попали в аварию на юге Франции. Их дочь Маша до сих пор находится в коме. Родители не теряют веры в лучшее и надеются, что она поправится.

