Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой

Одна из самых заметных работ Кончаловского и Высоцкой – спектакль "Сцены из супружеской жизни" во МХАТе. Чуть более года назад режиссер переосмыслил одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и перенес действие из Швеции на родину, в реалии 1990-х.
Главные роли тогда исполнили Юлия Высоцкая (Мария) и Александр Домогаров (Иван). Это был хороший дуэт, но для любой творческой команды характерны поиск новых решений и рокировки. В очередном театральном сезоне партнером Юлии Высоцкой станет Гоша Куценко – символ 90-х.
На первых репетициях стало ясно, что актер невероятно органичен в роли Ивана. Для него происходящее на сцене – не история абстрактных людей, а нечто личное, обнажающее душу.
В театре тонко намекнули, что Куценко отличают пунктуальность и ответственность. Мол, это позволит избежать замены или переноса спектакля "по причине болезни актера".
Андрей Кончаловский благословил нового партнера жены и аккуратно ввел его в спектакль. Оценить итог работы можно будет оценить уже 2 октября на Большой сцене МХАТа.
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