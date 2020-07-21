Карпович намерена отобрать у Прилучного все деньги

Скандал вокруг развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце разгорелся с новой силой, когда стало известно, что сразу после расставания артист закрутил роман. Его избранницей оказалась Мирослава Карпович, известная по роли в сериале "Папины дочки".

Вокруг отношений парочки ходит много слухов. Однако друзья актера в беседе с журналистами отметили, что переживают за кошелек своего товарища. Якобы артистка намерена выкачать из него все денежные средства, так как сама почти не имеет дохода.

По словам знакомых, Мирослава Карпович взяла разведенного в оборот. Причем именно она и стала одной из причин расставания. Помощница по хозяйству Агаты Муцениеце заявила, что ее работодательница периодически находила в квартире вещи любовницы – то футболку, то иголки, то соломенных человечков. При этом в то же время в инстаграм-аккаунте "папиной дочки" появлялись публикации про то, что в ее семье были колдуньи.

Также стало известно, что после роли в культовом сериале у девушки так и не было громких работ. Она периодически подрабатывала в Театре Луны и в антрепризах – там они, кстати, и познакомились год назад с Прилучным. Доход девушки не превышал 70 тысяч рублей, а год назад она продала свою квартиру в Красногорске за смешную сумму в два миллиона рублей.

Видимо, встретив успешного Павла, забытая звезда решила воспользоваться удачей. Поговаривают, уже в апреле Мирослава Карпович хвасталась подружкам, что на ее счет упал почти миллион рублей, правда, имя щедрого ухажера так и не назвала.

Друзья Прилучного заявили, что тот даже залез в накопления, чтобы впечатлить любовницу. Они боятся, что алчная звезда одной роли оставит их товарища без крыши над головой, ведь после развода актер перестал платить за дом и подумывает о его продаже.