Разведенные Прилучный и Муцениеце снимутся вместе в новом сезоне сериала "В клетке"

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне этого года. Расставанию предшествовал громкий скандал: актриса заявила, что муж поднял на нее руку. Впрочем, несмотря на разногласия, паре придется появиться вместе в кадре.

Совсем скоро должны стартовать съемки второго сезона сериала "В клетке". Стоит отметить, что Павел Прилучный не только сыграл главного героя, но и выступил продюсером картины. По сценарию, Агата Муцениеце исполняет роль возлюбленной центрального персонажа.

Год назад зрители с восторгом приняли премьеру многосерийной ленты о бывшем заключенном. Зек возвращается домой после срока, но там его ждут одни неприятности: пьющая мать, больной брат и неверная подруга, которая уже успела родить ребенка от другого.

Сложно представить, как пройдет работа над лентой, учитывая, в каких натянутых отношениях находятся Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Почти сразу после развода выяснилось, что актер встречается со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

У пары настолько близкие отношения, что девушка даже отправилась вместе с артистом и его двумя детьми на отдых в Крым. Бывшая жена звезды этого не поняла и заявила, что отпускала сына и дочь на курорт только с папой.

Поклонники пары решили отомстить за Агату Муцениеце и накинулись с угрозами на Мирославу Карпович. Народ атаковал личный блог актрисы, забросав ее гневными сообщениями. Девушка старается не обращать внимание на нападки хейтеров.