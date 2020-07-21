Разведенные Прилучный и Муцениеце снимутся вместе в новом сезоне сериала "В клетке"

Совсем скоро должны стартовать съемки второго сезона сериала "В клетке". Стоит отметить, что Павел Прилучный не только сыграл главного героя, но и выступил продюсером картины. По сценарию, Агата Муцениеце исполняет роль возлюбленной центрального персонажа.
Год назад зрители с восторгом приняли премьеру многосерийной ленты о бывшем заключенном. Зек возвращается домой после срока, но там его ждут одни неприятности: пьющая мать, больной брат и неверная подруга, которая уже успела родить ребенка от другого.
Сложно представить, как пройдет работа над лентой, учитывая, в каких натянутых отношениях находятся Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Почти сразу после развода выяснилось, что актер встречается со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
У пары настолько близкие отношения, что девушка даже отправилась вместе с артистом и его двумя детьми на отдых в Крым. Бывшая жена звезды этого не поняла и заявила, что отпускала сына и дочь на курорт только с папой.
Поклонники пары решили отомстить за Агату Муцениеце и накинулись с угрозами на Мирославу Карпович. Народ атаковал личный блог актрисы, забросав ее гневными сообщениями. Девушка старается не обращать внимание на нападки хейтеров.
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