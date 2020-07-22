Плющенко набросился на Рудковскую: Готовь и убирай сама!

Несколько дней назад фигурист вернулся домой после сборов в Кисловодске. Радость от воссоединения с семьей была недолгой. Вскоре после встречи Евгений Плющенко закатил Яне Рудковской скандал.
Спортсмен распек жену за безделье. Он потребовал, чтобы продюсер перестала ходить в салоны красоты и занялась хозяйством: сама убирала дом и готовила. Видеозапись разборок пары появилась в социальной сети "Инстаграм".
В подписи к ролику Рудковская отметила, что сбылась мечта всех злопыхателей – она поссорилась с Плющенко. "Дом – офис – работа – дом", – описала свой новый образ жизни продюсер.
Поклонники сразу поняли, что ролик постановочный. Они оценили юмор супругов: "Вы восхитительны! Радуйте нас еще!", "Это очень смешно", "Евгению нужно в кино сниматься. Талант пропадает".
Напомним, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко живут в браке более десяти лет. У них подрастает сын Александр. В недавнем интервью продюсер сообщила о грядущем пополнении. Знаменитость отказалась раскрывать какие-либо подробности.
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