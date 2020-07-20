Рудковская готовится стать матерью в четвертый раз

Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе больше десяти лет, у пары подрастает общий сын Александр. Всего у продюсера трое детей – двое сыновей от Виктора Батурина уже выросли, и она мечтает о малыше.

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