Во всей красе: Яна Рудковская показала растяжку 7-летнего сына

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко стал популярным благодаря личному блогу в "Инстаграм". Будущий фигурист часто появляется в социальных сетях своих знаменитых родителей и присутствует на многих светских мероприятиях.

прочитано 87 раз