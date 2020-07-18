Во всей красе: Яна Рудковская показала растяжку 7-летнего сына

На этот раз Саша Плющенко отличился прекрасной физической подготовкой и отменной растяжкой. Раньше музыкальный менеджер помогала подрастающему наследнику публиковать фотографии и видео, а в подписях к ним цитировала мальчика.
Теперь Гном Гномыч самостоятельно ведет свою страницу и лично общается с многочисленными поклонниками. Накануне появилось фото, на котором Сашу "растягивают в разные стороны". Подписчики звездного наследника не ожидали, что мальчик настолько гибок и пластичен.
Отметим, что Яна Рудковская долгое время публично рассказывала о тренировках своего сына. Продюсер доходчиво объясняла, что Гном Гномыч с раннего детства мечтал быть похожим на отца – легендарного фигуриста.
К слову, в профессиональном плане Саша развивается очень стремительно. 7-летний сын Плющенко уже занимается в старшей группе и еженедельно отрабатывает новые прыжки. Недавно у мальчика были летние сборы, улучшающие навыки будущего чемпиона.
Из-за того, что звездные родители так часто публикуют Гном Гномыча в своих аккаунтах, многие пользователи социальной сети негодуют и пытаются навязать свое мнение светской львице и спортсмену.
Одни уверены, что Яна Рудковская должна остановиться и вернуть Саше нормальное детство. Другие же счастливы за начинающего фигуриста и пророчат ему светлое будущее.
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