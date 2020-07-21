Водонаева стыдится своего поведения на проекте "Дом-2"

Алена Водонаева пришла на проект "Дом-2" в 2004 году. Тогда он лишь набирал обороты. Можно сказать, что благодаря участию светской львицы рейтинги реалити-шоу возросли. Алена часто устраивала драки, скандалы, вступала в конфликты. Зрителям было интересно наблюдать за событиями.
Спустя много лет Водонаева поняла, что ее поведение в "Доме-2" было крайне неприличным. Ей стыдно за свои поступки. При этом Алена прекрасно понимает, почему вела себя подобным образом – всему виной был ее наглый и дерзкий характер.
К появлению на проекте конфликтов также прилагали усилия продюсеры, призналась телеведущая. В любом шоу, как отметила Алена, должны быть всякие психопаты.
"У каждого была своя роль. Я была главной стервой", – рассказала Водонаева.
Недавно Алена стала заниматься блогерством. На своем ютуб-канале она обсуждает актуальные новости из мира политики и шоу-бизнеса, а также прочие насущные темы.
Напомним, на днях Алена Водонаева высказалась об отношениях Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Телеведущая защитила звезду сериала "Папины дочки" от нападок злопыхателей. Новость об этом опубликована на портале "Дни.ру".
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