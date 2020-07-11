"Остановитесь!": Водонаева бросилась спасать затравленную Карпович

Общественность продолжает активно обсуждать роман артистов Павла Прилучного и Мирославы карпович. Недавно журналисты застали знаменитостей за совместным отдыхом в Ялте.
Звезда сериала "Папины дочки" до сих пор получает гневные комментарии от пользователей Сети. Многие решили, что Карпович стала главной причиной расставания Прилучного и Муцениеце.
Телеведущая Алена Водонаева поспешила вступиться за актрису. На своей страничке в "Инстаграме" она разместила пост с размышлениями касательно данной ситуации.
Водонаева призналась, что когда прекратила отношения с отцом ее ребенка, она тоже думала о том, с кем ее бывший избранник будет строить новые серьезные отношения. При этом экс-участница "Дома-2" призвала посмотреть людей на ситуацию под другим углом. Водонаева убеждена, что Карпович – хороший вариант для Прилучного, ведь актриса сумела найти общий язык с детьми артиста. Ребенку необходимо расти в здоровой атмосфере, подчеркнула Водонаева.
Ведущая вспомнила, что ни она, ни ее бывший избранник не посвящали сына Богдана в свою личную жизнь. Но в том, что ребенок будет ладить с новой пассией папы или новым мужчиной мамы нет ничего плохого, подчеркнула она. "Остановитесь!", – написала Водонаева в "Инстаграме".
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