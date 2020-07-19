Алена Водонаева опубликовала эксклюзивные фотографии из личного архива

Телеведущая, журналист и экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева в своем микроблоге в Instagram решила создать новую рубрику, посвященную снимкам из прошлого.
На днях Алена уже размещала серию фотографий времен студенчества, когда она еще жила и училась в Тюмени, чем несказанно обрадовала своих подписчиков.
"Немного ретро. И моя жизнь в Тюмени при Собянине ) Учеба, работа, дружба и любовь 2000-е" – написала Алена Водонаева.
На фото Алена позирует с друзьями и сокурсниками. Фолловеры, рассматривая снимки проявили внимание к деталям, отмечая атрибуты того времени и ностальгируя по своим студенческим годам.
38-летняя телеведущая, воодушевившись таким откликом не замедлила выложить еще одну серию ретро снимков.
"На первой фотографии у меня на джинсах висит пейджер ) Раз вам так понравилась ретро рубрика, публикую ещё серию. Архивы: телеканал "Ладья" и ТГУ" – поделилась воспоминаниями Алена Водонаева.
Эта публикация тоже оказалась очень популярна у поклонников Алены. Они просто засыпали ее комплиментами: " Вдохновили меня полистать СВОИ фотоальбомы", " Вы и раньше были красивая, а сейчас просто огонь", " Очень увлекательно смотреть ретро-фото ощущение – как будто вернулась в юность".
Напомним, что российская телеведущая, журналист, писательница, блогер Алена Водонаева родилась в г. Тюмень, закончила филологический факультет ТГУ по специальности "журналистика". В последнее время известна своими неоднозначными высказываниями, вызвавшими большой резонанс в обществе. Что касается личной жизни, то на сегодняшний день Алена Водонаева в разводе и воспитывает сына Богдана.
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